Купить готовый бизнес в Таганроге I Продать бизнес

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Отзывы

Виктор
Бар "Серебро"

Слов нет, чтобы передать, как мне надоело каждый день пилить на работу и выслуживаться перед «большим боссом». Надоело. Знакомый кинул ссылку на этот сайт и, честное слово, зарегистрироваться тут – это было моим лучшим решением в жизни. Посмотрев различные объявления, осознал, что только на себя вкалывать хочу. За короткий срок скопил денег. Купил бар и начал все силы в него вкладывать. Никаких начальных этапов, стартовая база уже есть… Развиваюсь и думаю еще один такой бар взять. Если и решусь – точно на бизняке. Очень уж понравился ресурс, все без нервотрепки. Время не отнимает, бережет.

Анна Аксенова
Цветочный магазин

Как только родился внук, сразу вышла на пенсию, думала, буду помогать. Вскоре дочь ошарашила: улетаем в Испанию, у мужа работа. Осталась я одна, без работы. Но я так просто сидеть на месте не могу, поэтому решила осуществить давнюю мечту – открыть цветочный магазин. Только беда – эти все документы – совсем не мое… Спасла подруга: посоветовала БИЗНЯК.РУ. Сказала, что ее сын тут покупал бизнес, что ему уже сразу все готовое досталось. Выбрала самый дешевый вариант, все быстро оформили, без трудностей и лишней возни с бумагами. Сейчас развиваю магазинчик, медленно, но к успеху движусь.

Александр Викторович
Кофемания

Знаете, иногда хочется взять и кардинально поменять свою жизнь. Я довольно давно владею своей собственной кофейней, это стало своеобразном хобби. Однако спустя почти 20 лет успешного бизнеса мне все надоело. Захотелось попробовать себя в совершенно иной сфере. И, первым шагом была продажа бизнеса. Чего я не пробовал – доски объявлений, звонки через знакомых. Повезло, что знакомый порекомендовал сайт. Смог продать кофейню за две недели. Цена устроила и меня, и покупателя. Рекомендую. Тут все удобно и быстро. Я просто разместил свое объявление и ждал. Откликнулись быстро, быстро все и оформили. Спасибо за это сайту. Безопасный и очень удобный сервис.

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Наш сервис предлагает возможность продать или купить готовый бизнес в различных российских городах, в частности, в Таганроге. Это предложения действующего бизнеса быстро и без посредников. Также предлагается возможность приобрести долю в понравившемся виде бизнеса.

Наш сервис не имеет брокера и не занимается сопровождением сделки, поэтому покупатель и продавец получают способ для общения напрямую.

Мы предлагаем полную информацию о продаваемом объекте: описание бизнеса, доходы, расходы и дополнительная информация. Внизу предоставляются данные о похожих видах бизнеса в ближайших населенных пунктах, поэтому если не устроил данный запрос, то можно ознакомиться с другими предложениями.

В каждой представленной заявке сообщается о месячном обороте, окупаемости и прибыли, а также цене продажи. Покупатель может задать параметры любого города, например, Таганрога, и получить информацию о всех заявках по продаже бизнеса в данном месте. Предоставляется и информация об электронной почте и телефоне продавца.

Преимущества покупки готового бизнеса

Если покупатель не имеет практики в построении своего дела с нуля, то, возможно, его внимание привлечет вариант покупки готового бизнеса. В этом случае он сразу приобретает готовое помещение, оборудование, поставщиков и сотрудников. Так как заранее известна дневная выручка и чистая прибыль, то можно сразу определиться с окупаемостью с учетом стоимости. Может предлагаться продавцом небольшая цена, но и окупаемость, возможно, будет более низкая, чем у более дорогого проекта.

Желательно выбирать ту сферу бизнеса, которую покупатель лучше знает по своей профессии и по предыдущим местам работы.

Удобство нашего сервиса

Наш сервис предлагает предложения продавцов, но, общаясь с ними напрямую, покупатель должен перед покупкой удостовериться в надежности приобретения. Например, в объявлениях надо обращать внимание на описание бизнеса. Желательно, чтобы были указаны все подробности. Если объявление заполнено не по всем разделам, то это должно стать поводом к дополнительным вопросам продавцу и меньшего доверия к нему.

Если вы интересуетесь различными видами бизнеса и не можете определиться с городом, то наш каталог даст полную картину по разным регионам, где можно найти наиболее выгодные и интересные предложения.