Купить готовый бизнес в Таганроге I Продать бизнес

Слов нет, чтобы передать, как мне надоело каждый день пилить на работу и выслуживаться перед «большим боссом». Надоело. Знакомый кинул ссылку на этот сайт и, честное слово, зарегистрироваться тут – это было моим лучшим решением в жизни. Посмотрев различные объявления, осознал, что только на себя вкалывать хочу. За короткий срок скопил денег. Купил бар и начал все силы в него вкладывать. Никаких начальных этапов, стартовая база уже есть… Развиваюсь и думаю еще один такой бар взять. Если и решусь – точно на бизняке. Очень уж понравился ресурс, все без нервотрепки. Время не отнимает, бережет.
Как только родился внук, сразу вышла на пенсию, думала, буду помогать. Вскоре дочь ошарашила: улетаем в Испанию, у мужа работа. Осталась я одна, без работы. Но я так просто сидеть на месте не могу, поэтому решила осуществить давнюю мечту – открыть цветочный магазин. Только беда – эти все документы – совсем не мое… Спасла подруга: посоветовала БИЗНЯК.РУ. Сказала, что ее сын тут покупал бизнес, что ему уже сразу все готовое досталось. Выбрала самый дешевый вариант, все быстро оформили, без трудностей и лишней возни с бумагами. Сейчас развиваю магазинчик, медленно, но к успеху движусь.
Знаете, иногда хочется взять и кардинально поменять свою жизнь. Я довольно давно владею своей собственной кофейней, это стало своеобразном хобби. Однако спустя почти 20 лет успешного бизнеса мне все надоело. Захотелось попробовать себя в совершенно иной сфере. И, первым шагом была продажа бизнеса. Чего я не пробовал – доски объявлений, звонки через знакомых. Повезло, что знакомый порекомендовал сайт. Смог продать кофейню за две недели. Цена устроила и меня, и покупателя. Рекомендую. Тут все удобно и быстро. Я просто разместил свое объявление и ждал. Откликнулись быстро, быстро все и оформили. Спасибо за это сайту. Безопасный и очень удобный сервис.
Наш сервис предлагает возможность продать или купить готовый бизнес в различных российских городах, в частности, в Таганроге. Это предложения действующего бизнеса быстро и без посредников. Также предлагается возможность приобрести долю в понравившемся виде бизнеса.
Наш сервис не имеет брокера и не занимается сопровождением сделки, поэтому покупатель и продавец получают способ для общения напрямую.
Мы предлагаем полную информацию о продаваемом объекте: описание бизнеса, доходы, расходы и дополнительная информация. Внизу предоставляются данные о похожих видах бизнеса в ближайших населенных пунктах, поэтому если не устроил данный запрос, то можно ознакомиться с другими предложениями.
В каждой представленной заявке сообщается о месячном обороте, окупаемости и прибыли, а также цене продажи. Покупатель может задать параметры любого города, например, Таганрога, и получить информацию о всех заявках по продаже бизнеса в данном месте. Предоставляется и информация об электронной почте и телефоне продавца.
Если покупатель не имеет практики в построении своего дела с нуля, то, возможно, его внимание привлечет вариант покупки готового бизнеса. В этом случае он сразу приобретает готовое помещение, оборудование, поставщиков и сотрудников. Так как заранее известна дневная выручка и чистая прибыль, то можно сразу определиться с окупаемостью с учетом стоимости. Может предлагаться продавцом небольшая цена, но и окупаемость, возможно, будет более низкая, чем у более дорогого проекта.
Желательно выбирать ту сферу бизнеса, которую покупатель лучше знает по своей профессии и по предыдущим местам работы.
Наш сервис предлагает предложения продавцов, но, общаясь с ними напрямую, покупатель должен перед покупкой удостовериться в надежности приобретения. Например, в объявлениях надо обращать внимание на описание бизнеса. Желательно, чтобы были указаны все подробности. Если объявление заполнено не по всем разделам, то это должно стать поводом к дополнительным вопросам продавцу и меньшего доверия к нему.
Если вы интересуетесь различными видами бизнеса и не можете определиться с городом, то наш каталог даст полную картину по разным регионам, где можно найти наиболее выгодные и интересные предложения.