Купить готовый бизнес в Таганроге I Продать бизнес

Наш сервис предлагает возможность продать или купить готовый бизнес в различных российских городах, в частности, в Таганроге. Это предложения действующего бизнеса быстро и без посредников. Также предлагается возможность приобрести долю в понравившемся виде бизнеса.

Наш сервис не имеет брокера и не занимается сопровождением сделки, поэтому покупатель и продавец получают способ для общения напрямую.

Мы предлагаем полную информацию о продаваемом объекте: описание бизнеса, доходы, расходы и дополнительная информация. Внизу предоставляются данные о похожих видах бизнеса в ближайших населенных пунктах, поэтому если не устроил данный запрос, то можно ознакомиться с другими предложениями.

В каждой представленной заявке сообщается о месячном обороте, окупаемости и прибыли, а также цене продажи. Покупатель может задать параметры любого города, например, Таганрога, и получить информацию о всех заявках по продаже бизнеса в данном месте. Предоставляется и информация об электронной почте и телефоне продавца.

Преимущества покупки готового бизнеса

Если покупатель не имеет практики в построении своего дела с нуля, то, возможно, его внимание привлечет вариант покупки готового бизнеса. В этом случае он сразу приобретает готовое помещение, оборудование, поставщиков и сотрудников. Так как заранее известна дневная выручка и чистая прибыль, то можно сразу определиться с окупаемостью с учетом стоимости. Может предлагаться продавцом небольшая цена, но и окупаемость, возможно, будет более низкая, чем у более дорогого проекта.

Желательно выбирать ту сферу бизнеса, которую покупатель лучше знает по своей профессии и по предыдущим местам работы.

Удобство нашего сервиса

Наш сервис предлагает предложения продавцов, но, общаясь с ними напрямую, покупатель должен перед покупкой удостовериться в надежности приобретения. Например, в объявлениях надо обращать внимание на описание бизнеса. Желательно, чтобы были указаны все подробности. Если объявление заполнено не по всем разделам, то это должно стать поводом к дополнительным вопросам продавцу и меньшего доверия к нему.

Если вы интересуетесь различными видами бизнеса и не можете определиться с городом, то наш каталог даст полную картину по разным регионам, где можно найти наиболее выгодные и интересные предложения.